الاتحاد الأوروبي يضيف قادة بالنظام الإيراني لقائمة عقوباته، من بينهم وزيران

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل-أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين إضافة 32 شخصًا وكيانين مسؤولين إلى قائمة عقوباته عن “الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان” في إيران.

من بين الأشخاص المدرجين في القائمة وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي محمد مهدي اسماعيلي، وزير التربية والتعليم يوسف نوري، ونائب القائد والناطق الرسمي بإسم حرس الثورة الإسلامية العميد رمضان شريف، وأعضاء بأكاديمية (رافين) المدرجة في الاتحاد الأوروبي، من بينهم مؤسساها فرزین کریمی مزلقان چای وسید مجتبی مصطفوی.

كما تشمل القائمة الجديدة أعضاء بالبرلمان الإيراني لدعمهم لـ”القمع العنيف”، وأفراد شرطة وقضاة في أنحاء مختلفة من البلاد، وحراس سجون ومديروها ومؤسسة (NAJA) ذات الصلة بقوات إنفاذ القانون (LEF) ومعهد علوم الشرطة والدراسات الاجتماعية.

وحسب البيان الصادر عن المجلس الأوروبي، تطال التدابير التقييدية على ما مجموعه 196 فردا و 33 كيانا. وتشمل التدابير تجميد أصول وحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي، وحظر إتاحة أموال أو موارد اقتصادية لمن هم مدرجون في القائمة.

كما يتضمن الحظر صادرات إلى إيران من معدات يمكن استخدامها في القمع الداخلي وفي مراقبة الاتصالات.

وجدد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء دعوة السلطات الإيرانية لـ”وقف القمع العنيف ضد الاحتجاجات السلمية، والكف عن اللجوء إلى الاعتقالات التعسفية كوسيلة لإسكات الأصوات الناقدة” كما طالب بـ”الإفراج عن جميع المعتقلين ظلماً”.

كما حث الاتحاد إيران على إنهاء “ممارسة فرض وتنفيذ أحكام إعدام ضد متظاهرين، وإلغاء أحكام الإعدام الصادرة، وكذلك توفير الإجراءات القانونية الواجبة لجميع المعتقلين”.