الرئاسة السويدية للاتحاد الاوروبي: توقيع اتفاقية بمجال الطيران مع اليابان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- نيابة عن الاتحاد الأوروبي، وقعت الرئاسة السويدية الدورية الاثنين اتفاقية طيران مع اليابان “أحد أهم شركاء الاتحاد في آسيا”.

وحسب المذكرة الصادرة في بروكسل، ستمنح الاتفاقية لجميع شركات النقل الجوي في الاتحاد الأوروبي للعمل بغير تمييز في خطوط نقل بين الاتحاد الأوروبي واليابان، وبالتالي تعزيز المنافسة المفتوحة والعادلة.

ستوفر الاتفاقية مجالًا متكافئًا لشركات النقل في الاتحاد الأوروبي وأساسًا قانونيًا سليمًا لمزيد من تطوير الخدمات الجوية مع اليابان.

علاوة على ذلك، إلى جانب اتفاقية سلامة الطيران بين الاتحاد الأوروبي واليابان التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2021، ستعمل هذه الاتفاقية على تعزيز التعاون الثنائي بين الطرفين في مجال الطيران. .

ونقلت المذكرة عن الوزير السويدي للبنية التحتية والإسكان، أندرياس كارلسون ووصفه للاتفاقية بـ”علامة فارقة أخرى في سياسة الطيران الخارجي للاتحاد الأوروبي”، حيث “ستسمح هذه الاتفاقية لجميع شركات النقل الجوي في الاتحاد الأوروبي بالاستفادة من حق التأسيس عند تقديم الخدمات الجوية لليابان، وبالتالي جعل الاتفاقات الثنائية الحالية لدولنا الأعضاء متوافقة مع قانون الاتحاد”.

ووفقا للوزير، “سيؤدي ذلك إلى زيادة تطوير تعاون الاتحاد الأوروبي مع أحد شركائنا الرئيسيين في المنطقة”.