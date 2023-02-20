ميلوني: أفكار متشابهة مع مورافيكي بشأن الاتحاد الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

وارسو-تحدثت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني عن توافق في وجهات النظر مع نظيرها البولندي ماتيوز مورافيكي حيال الاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بالتنافسية والهجرة على وجه الخصوص.

وقالت ميلوني مساء الاثنين في تصريحات مشتركة للإعلام مع مورافيكي في وارسو “لدينا أيضًا صداقة شخصية وفكرة متشابهة جدًا ومتوافقة لما يجب أن يكون عليه الاتحاد الاوروبي: العملاق السياسي والبيروقراطي”.

وأردفت “لدينا مواقف متوافقة للغاية بشأن قضايا القدرة التنافسية للهجرة”.

وعن قضية الهجرة، رأت أنه “لا جدوى من مناقشة التحركات الثانوية (للمهاجرين بعد دخول حدود الاتحاد الأوروبي) إذا لم نناقش التحركات الأولية”. وقالت رئيسة الوزراء “لا يمكننا السماح لعصابات الاتجار بالبشر أن تقرر من سيدخل أوروبا ولا الخلط بين المهاجرين واللاجئين. نحن نبحث عن إجابات ويجب على أوروبا جادة أن تعالج القضايا ببراغماتية”.