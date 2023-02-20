ميلوني: بإمكان أوكرانيا وبولندا الاعتماد على إيطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

وارسو-شددت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني على أن “أوكرانيا أن بإمكانها الاعتماد على إيطاليا وبولندا” على الحدود الغربية.

وقالت ميلوني مساء الاثنين في تصريحات مشتركة للإعلام في وارسو مع نظيرها البولندي ماتيوز مورافيكي “إيطاليا دعمت أوكرانيا منذ البداية، لقد كنّا هناك بدعم مالي وعسكري وإنساني شامل. تدرك أوكرانيا أن بإمكانها الاعتماد علينا وكذلك بولندا”.

ووصفت رئيسة الوزراء بولندا بأنها تمثل “الحدود غير المادية والمادية للغرب” وهي “دولة يجب أن نقول لها نحن الأوروبيون شكرًا على ما تفعله لأوكرانيا”.

وأضافت ميلوني، التي من المرتقب أن تزور كييف خلال هذه الأيام، “كنّا وسنبقى دائما إلى جانب أوكرانيا وبولندا”.