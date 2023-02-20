مجلس الامن الدولي: التزام راسخ برؤية حلّ الدولتين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك- أكد بيان رئاسي لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة “الالتزام الراسخ برؤية حلّ الدولتين”، وعلى أن “لكل من الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني الحق في التمتع بتدابير متساوية من الحرية والأمن، والازدهار والعدالة والكرامة”، مطالبا “جميع الأطراف بالهدوء وضبط النفس”.

وقد قرأت البيان الرئاسي، الصادر اليوم الاثنين، رئيسة مجلس الأمن الدولي لشهر شباط/فبراير، ومندوبة مالطا الدائمة لدى الأمم المتحدة في مستهل جلسة إحاطة مفتوحة عقدها المجلس حول “الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين”، حسبما أفاد المكتب الإعلامي للأمم المتحدة

وأعرب مجلس الأمن عن “بالغ القلق والاستياء لإعلان إسرائيل في 12 شباط/فبراير 2023 عزمها المضي في أعمال بناء وتوسيع المستوطنات وإضفاء الشرعية“ على البؤر الاستيطانية، التي تمثل “تهديدا خطيرا” لإمكانية تحقيق حل الدولتين على أساس حدود 1967.

وشدد مجلس الأمن في بيانه الرئاسي بقوة على ضرورة وفاء جميع الأطراف بالتزاماتها وتعهداتها الدولية؛ وأعرب عن معارضته الشديدة لجميع التدابير أحادية الجانب التي تعيق السلام، بما في ذلك، في جملة أمور، “قيام إسرائيل ببناء المستوطنات وتوسيعها ومصادرة أراضي الفلسطينيين و ‘إضفاء الشرعية’ على البؤر الاستيطانية، وهدم منازل الفلسطينيين، وتشريد المدنيين الفلسطينيين”.

وأدان مجلس الأمن “جميع أعمال العنف المرتكبة ضد المدنيين، بما في ذلك أعمال الإرهاب”، ودعا إلى “تعزيز الجهود الجارية لمكافحة الإرهاب بما يتسق مع القانون الدولي”، كما أن على كل الأطراف “إدانة جميع أعمال الإرهاب بوضوح والامتناع عن التحريض على العنف”.

كما دعا مجلس الأمن في بيانه الرئاسي إلى “التمسك بالوضع التاريخي الراهن في الأماكن المقدسة في القدس قولا وفعلا،” مؤكدا في هذا الصدد على “الدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية”.