دعم أوروبي بـ 7 ملايين يورو للجيش الأردني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلن المجلس الأوروبي اعتماده اليوم الاثنين إجراء مساعدة بقيمة 7 ملايين يورو لصالح القوات المسلحة الأردنية، في إطار مرفق السلام الأوروبي، تجاوبا مع طلب من قبل وزير خارجية المملكة في تشرين الثاني/نوفمبر 2022

ويهدف إجراء المساعدة إلى الارتقاء بقدرات القوات المسلحة الأردنية لضمان الأمن والاستقرار الوطنيين للأردن من خلال تعزيز خدماتها الطبية العسكرية وألوية المهندسين والوحدات التشغيلية المسؤولة عن تأمين حدودها، وبالتالي حماية المدنيين بشكل أفضل في الأزمات وحالات الطوارئ، حسبما جاء في مذكرة.

وفي هذا الصدد، رأى الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل أنه “بقرار اليوم، يظهر الاتحاد الأوروبي أن الأردن يمكن أن يستمر في الاعتماد على صداقة ومساعدة المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء”، وقال “نحن شريك قوي ومخلص للأردن”.