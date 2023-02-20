بوريل: زيارة بايدن لكييف تأكيد للالتزام الأمريكي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الامنية، جوزيب بوريل إن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المفاجئة التي أجراها في وقت سابق اليوم إلى كييف “توضح الأهمية التي توليها الولايات المتحدة للحرب في أوكرانيا”.

وأضاف بوريل، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل “الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا والمملكة المتحدة والعديد من الدول الأخرى في العالم يؤيدون المعركة التي تقودها أوكرانيا ضد الغزو الروسي”.

وأشار منسق الدبلوماسية الأوروبية إلى أنه لا يعلم ما حمله الرئيس الأمريكي إلى كييف، وقال “لا أعرف ما إذا كانت لديه أشياء ملموسة ليعلنها، لكنه بالتأكيد سيزيد من التزام الولايات المتحدة تجاه المقاتلين الأوكرانيين”.

وكان بايدن قد تعهد للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بدفعة جديدة من المساعدات العسكرية.

وتوقع بوريل أن “تكون الأسابيع القليلة القادمة والربيع المقبل حاسمة” بالنسبة للحرب في أوكرانيا، حيث “تحشد روسيا على الجبهة 350.000 جندي، أي ضعف ما كان موجودًا في بداية الحرب”، ولهذا السبب “يجب أن نواصل دعمنا لأوكرانيا، حتى تكون لها الغلبة”.