إيطاليا: جلسة استماع أولية بقضية قتل السفير أتّاناسيو في الكونغو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت مصادر قضائية إيطالية أنه تم تحديد موعد جلسة الاستماع الأولية بمحكمة روما في 25 أيار/مايو، حيث يجري التحقيق مع اثنين من موظفي برنامج الغذاء العالمي، التابع للأمم المتحدة، في قضية مقتل السفير الإيطالي لوكا أتّاناسيو ومرافقه، عنصر الدرك فيتوريو إياكوفاتشي، في جمهورية الكونغو في 22 شباط/فبراير 2021.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الأمر يتعلق بالمدعوين: “روكو ليوني ومنصور لوغورو رواغازا، الموظفان في الوكالة الأممية، اللذان نظّما المهمة في المنطقة شمال الكونغو، التي قتل خلالها الإيطاليان”، مبينةً أن “المدعي العام فرانشيسكو لو فوي والنائب سيرجو كولايوكو، يوجهان ضد المتهمين بالقضية، جريمة القتل غير العمد”.

وخلصت المصادر القضائية الى القول، إن “في المرسوم الذي دعا إلى عقد جلسة الاستماع الأولية، تم تحديد أفراد عائلة أتّاناسيو، إياكوفاتشي ورئاسة مجلس الوزراء كأطراف متضررة”.