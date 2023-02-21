ميلوني: كنت آمل حديثا مختلفا من بوتين اليوم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

كييف- أشارت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني إلى أنها كانت تأمل حديثا مختلفا للرئيس فلاديمير بوتين في خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية الذي ألقاه صباح اليوم.

وقالت ميلوني للصحفيين، خلال زيارتها لمدينة إربين الأوكرانية، “جزء من قلبي كان يأمل أن يقول (بوتين) كلاما مختلفا وكان ينتظر خطوة إلى الأمام” بشأن السلام.

وأضافت ميلوني، التي ستلتقي لاحقا الرئيس الاوكراني في كييف “ما سمعناه هذا الصباح هو دعاية سمعناها من قبل. الوقائع تختلف”.

وزادت “بوتين قال إنه يعمل من أجل الدبلوماسية لتجنب الصراع، لكن الحقيقة هي أن هناك الغازي وهناك الذي يدافع عن نفسه. والمفارقة هي أن من كان ضحية هذا العدوان لا يزال يحاول تقديم خطة سلام”.

وكان بوتين قد أعلن في خطابه تعليق العمل بمعاهدة (ستارت) للأسلحة النووية الاستراتيجية الموقعة مع الولايات المتحدة واتهم الغرب باستخدام الحرب في أوكرانيا كذريعة للقضاء على روسيا.