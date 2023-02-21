وزير إيطالي: متابعة قرارات القمة الأوروبية بشأن البعد الخارجي للهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ جدد وزير الشؤون الأوروبية الإيطالي رافاييلي فيتّو، خلال اجتماع مجلس الشؤون العامة ببروكسل، المطالبة بفرصة إعطاء “متابعة سريعة” لقرارات المجلس الأوروبي الصادرة في مطلع شباط/فبراير الجاري بشأن الهجرة، وبشكل خاص فيما يتعلق بالبعد الخارجي للظاهرة.

ونقل فريق عمل الوزير عنه في مذكرة الثلاثاء، أنه “خلال الاجتماع، وافق الوزراء بشكل نهائي على خطة (RePowerEu)”، التي ترمي إلى ضمان مستقبل للطاقة النظيفة، “وتدمج خطط التعافي الوطنية والقدرة على الصمود ببرنامج استثماري لاستقلالية وأمن الطاقة”. ثم “ركز النقاش بعد ذلك على التحضير لاجتماع المجلس الأوروبي المقبل، المقرر يومي 23 و24 آذار/مارس القادم”.

وذكر البيان، أن “الوزير فيتّو، تطرق في خطابه إلى موضوعات أوكرانيا، التنافسية، السوق الداخلية، إصلاح الحوكمة الاقتصادية والطاقة”. ثم “تم إطلاع الوزراء من قبل الرئاسة السويدية والمفوضية، على المبادرات الإنسانية من جانب الاتحاد الأوروبي في أعقاب الزلازل التي ضرب تركيا وسورية”.