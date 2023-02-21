وزير الخارجية الإيطالي يستبعد إرسال طائرات مقاتلة لأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- استبعد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا، ولكنه أكد في مقابلة مع صحيفة (لا ستامبا) إرسال منظومة الدفاع الجوية الفرنسية-الإيطالية (Samp-T) في غضون “أسابيع”.

وردا على سؤال ما إذا كانت بلاده ستواصل إرسال المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، قال رئيس الدبلوماسية الإيطالية “هذا ليس موضع تساؤل، لقد وافقنا بالفعل على الحزمة السادسة وبصدد الانتهاء من تحديد المواد التي يتعين إرسالها. في غضون أسابيع قليلة، وبالتعاون مع الفرنسيين، سنرسل أيضًا نظام الصواريخ (Samp-T) للدفاع الجوي إلى أوكرانيا”.

وبشأن إمكانية إرسال مقاتلات، أجاب “لم نتحدث عن ذلك بعد، ولكن إذا قررنا سننسق مع الحلفاء لفهم نوع الطائرات التي سيرسلونها، لأنه لا معنى لتقديم نماذج مختلفة للأوكرانيين. إذن هناك مشكلة تدريب الطيارين. باختصار، يبدو لي أنه من المستحيل عملياً إرسال مقاتلات إيطالية”.