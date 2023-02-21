بوريل يدعو لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات العسكرية الأوروبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- دعا الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل إلى “زيادة الطاقة الإنتاجية” للصناعة العسكرية الأوروبية، وذلك “لأن معدل استخدام الذخيرة اليوم أكبر من معدل الإنتاج”.

وقال بوريل، في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، يانس ستولتبرغ ووزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا “ينبغي أيضًا زيادة طرق الشراء”، و”تسريع تعبئة الموارد التي لدينا بالفعل. ويتم هذا التنسيق الاستراتيجي في سياق هدم النظام الأمني” الذي تديره موسكو.

وأضاف المسؤول الأوروبي “روسيا تدمر نظام الأمن الذي تم بناؤه بعد نهاية الحرب الباردة. نحتاج إلى توفير الذخيرة بسرعة، في غضون أسابيع. علينا أن نبدأ في التفكير فيما سيكون عليه نظام الأمن في المستقبل، ولكن في الوقت الحالي دعونا نركز على القضايا الأكثر إلحاحًا”.