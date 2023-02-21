بوريل: لا دليل على تزويد الصين لروسيا بالسلاح

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل أنه تلقى تأكيدات من مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وانغ يي خلال لقائهما في مؤتمر ميونيخ للأمن، على أن بكين لا ترسل أسلحة إلى موسكو

وكان بوريل يرد على سؤال الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي في بروكسل ما إذا كان تلقى أدلة من حلف شمال الأطلسي أو إدارة واشنطن تفيد بأن روسيا تسلمت أسلحة من الصين.

وقال بوريل “لا بد لي من الاعتراف بأن لدي علاقة شخصية جيدة مع مستشار الدولة وانغ يي لفترة طويلة عندما كنت وزير خارجية إسبانيا وكان هو وزير خارجية الصين”.

وأضاف منسق الدبلوماسية الأوروبية “أجرينا محادثة صريحة في ميونيخ، وكان واضحًا جدًا. يمكنني أن أكرر كلماته: الصين لا تقدم أسلحة لدول في حالة حرب، وإنهم لا يزودون روسيا بالسلاح ولن يزودوها. هذا ما قاله لي، مؤكدا بوضوح أن هذا مبدأ من مبادئ السياسة الخارجية للصين”.

وأشار بوريل إلى أن وانغ يي توجه إليه بالسؤال التالي “لماذا تبدي القلق أمامي بشأن تقديم أسلحة لروسيا، بينما تزودون أوكرانيا بالسلاح؟”. وقال بوريل “كان علي أن أشرح الاختلاف الكبير وما هو على المحك بالنسبة لنا نحن الأوروبيون”.

وزاد “هذا ما قالته لي الصين. ومع ذلك، علينا أن نظل يقظين. لكن على حد علمي، لا يوجد دليل على أن الصين كانت تفعل ما تدعي أنها لا تفعله”.