دبلوماسي إيطالي سابق: زيارة ميلوني مهمة لتوحيد الجبهة الداخلية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصف رئيس معهد دراسات السياسة الدولية في إيطاليا (ISPI) ، الأمين العام السابق لوزارة الخارجية، جامبيرو ماسّولو زيارة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني اليوم لأوكرانيا بأنها مهمة “ليست فقط من وجهة نظر معنوية” بل “سياسية” لتأكيد “الوحدة، قبل كل شيء على الجبهة الداخلية، بعد التباين والاختلافات الأخيرة” بين قادة الأحزاب الثلاثة الرئيسية المكونة للائتلاف الحاكم.

وتعتبر ميلوني الأكثر التزاما في دعم أوكرانيا مقارنة بحليفيها ماتيو سالفيني وسيلفيو برلسكوني.

وقال ماسّولو، في تصريحات مع مجموعة (آدنكرونوس) الإعلامية “زيارة ميلوني لها قيمة رمزية وعاطفية لأنها زارت جميع الأماكن الرمزية” لأحداث وأهوال الحرب الروسية على أوكرانيا، و”أيضا سياسية لأنها أعادت التأكيد على مدى ثبات الحكومة الإيطالية في التزامها تجاه أوكرانيا وفي الاختيار القاطع لمعسكر الغرب”.

وأضاف “حسنا فعلت (ميلوني) بالذهاب إلى أوكرانيا، لأن هذا هو الوقت المناسب لترسيخ ترابط الجبهة الداخلية والجبهة الخارجية”.