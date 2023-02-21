ميلوني: دعم عسكري لأوكرانيا حتى انطلاق مفاوضات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

كييف- شددت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني على أن بلادها “ستقدم كل مساعدة ممكنة لتهيئة الظروف للتفاوض” ببن كييف والكرملين، مضيفة مساء الثلاثاء في تصريحات مشتركة للإعلام مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي “لكنها (إيطاليا) حتى ذلك الحين ستقدم كل أنواع الدعم والمالي والمدني والانساني وفي المجال العسكري للدفاع عن أراضيها”.

ونوهت ميلوني بأن “أولئك الذين يدعمون أوكرانيا، حتى عسكريا، هم الذين يعملون من أجل السلام”.

وقالت “في نظر العالم، فازت أوكرانيا بالفعل في معركتها لتأكيد هويتها، وأثبتت أنها أمة عظيمة (…) حب الوطن شيء ينشأ بشكل عفوي، يجب أن نتذكر أن الأمم تقوم على حجم التضحيات التي على استعداد لتقديمها. الثمن الذي تدفعه أوكرانيا باهظ جدا”.