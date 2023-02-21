ميلوني: إرسال طائرات لأوكرانيا ليس على الطاولة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

كييف- رأت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني أنه إذا “تعرضت دولة لهجوم، فجميع الأسلحة تكون دفاعية”، ولكنها نفت خلال مؤتمر صحفي مشترك مساء الثلاثاء في كييف مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي، نية بلادها تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة في الأسابيع القادمة.

وقالت ميلوني، ردا على سؤال بهذا الصدد “في الوقت الراهن، إرسال طائرات ليس على الطاولة، إنه قرار يتم اتخاذه مع الشركاء الدوليين”.

وأضافت رئيسة الوزراء، التي تزور كييف اليوم للمرة الأولى، “ركزنا على أنظمة الدفاع المضادة للطائرات: Samp-T Sword ،Skyguard الأولوية هي الدفاع عن البنية التحتية والمواطنين”.