ميلوني، من كييف: عودة إكسبو 2030 لأوروبا سيشكل إشارة مهمة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

كييف- تحدثت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني عن حوار مع أوكرانيا بشأن ترشح مدينتي روما وأوديسا لاستضافة معرض (إكسبو 2030)، ولكنها لم تعلن عن ماهيته وما إذا كانت ستنسحب مدينة بعينها لتعزيز فرص فوز المدينة الاخرى.

وقالت ميلوني، خلال مؤتمر صحفي مشترك في كييف مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي في قصر ماريانسكي الرئاسي “أعتقد أن عودة المعرض إلى أوروبا من شأنها أن تشكل إشارة مهمة”.

وأضافت رئيسة الوزراء “روما وأوديسا مرشحتان وعلينا أن نحاول التفكير في كيفية العمل معًا. ستكون إشارة أوروبية جيدة بشأن كيفية تسيير الأمور بصورة جيدة”.

وبعد انسحاب موسكو، تنافس المدينتان الاوروبيتان كلا من العاصمة السعودية، الرياض، ومدينة بوسان (كوريا الجنوبية) في الفوز باستضافة اكسبو 2030.