كوليبيا: وحدة أراضي أوكرانيا أساس لأي حل سلمي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- شدد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا على أن “أي مبادرة تهدف إلى حل سلمي يجب أن تقوم على احترام مبدأ وحدة أراضي أوكرانيا”.

وجاء حديث كوليبا في مقابلة مع صحيفة (إل فوليو) الإيطالية نشرتها الأربعاء بعد أيام من تصريحات عن مبادرة “تسوية” أعلنها في ميونيخ مسؤول السياسة الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني، وانغ يي، الذي يزور موسكو اليوم.

وقال رئيس الدبلوماسية الأوكرانية “خلال مفاوضاتنا مع الصين اتفقنا على أن مبدأ وحدة الأراضي المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة له أهمية قصوى لكلا البلدين. لذلك، فإن أي مبادرة تهدف إلى حل سلمي يجب أن تقوم على هذا المبدأ”.

وكانت صحيفة (وول ستريت جورنال) قد تحدثت عن زيارة مرتقبة للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى روسيا للقاء فلاديمير بوتين، حيث تعتزم بكين القيام بدور أكثر نشاطا لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأشارت مصادر الصحيفة الأمريكية إلى أن الزيارة قد تتم في نيسان/أبريل أو أيار/مايو في إطار احتفالات روسيا بفوزها في الحرب العالمية الثانية.