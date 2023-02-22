إيطاليا تثمن توقيع اتفاقية تعاون صناعي لـ فينكانتييري مع شركة إماراتية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-ثمنت وكيلة وزارة الدفاع في الحكومة الإيطالية، إيزابيلا راوتي اتفاقية التعاون الصناعي بين مجموعة (فينكانتييري) وشركة (أبو ظبي لبناء السفن)، الزراع البحري لمجموعة (ايدج)، التي حضرت توقيعها الأربعاء مع نظيرها الاماراتي، خلال المعرض الدولي للدفاع (آيدكس 2023) بعاصمة دولة الامارات العربية المتحدة.

وقالت المسؤولة الإيطالية في مذكرة إن “الاتفاقية تضع الأسس لبدء تعاون صناعي في قطاع التصميم والبناء وإدارة أساطيل السفن العسكرية والتجارية”، كما أنها “تساهم في إطلاق فرص جديدة في التجارة المحلية والدولية وتعزيز نمو تلك التي قيد التقدم”.

وبالنسبة لوكيلة وزارة الدفاع، فإن “قطاع بناء السفن الإيطالي مليء بالمهارات العالية والمهنية التي تصدر (الصنع في إيطاليا) إلى العالم وتساهم في التنمية الاقتصادية للبلاد”.