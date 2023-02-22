أسقف صقلي يروج لجمع تبرعات لـ”الإخوة في تركيا وسورية”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو ـ دعا رئيس أساقفة كاتانيا (مقاطعة صقلية ـ جنوب)، المونسنيور لويجي رينّا، المؤمنين في أبرشيته إلى حملة تبرعات لصالح سكان تركيا وسورية المنهكين جرّاء الزلزال المأساوي الذي تسببت بسقوط عشرات الآلاف من الضحايا وملايين النازحين.

وجاء في رسالة رئيس الأساقفة المكرسة للصوم الكبير، الذي يبدأ اليوم، أن “حملة جمع التبرعات هذه تأتي للمساهمة في الجهود المبذولة من قبل Caritas Italiana والمؤتمر الأسقفي الإيطالي (CEI).

“في أربعاء الرماد، سنشعر بأننا مدعوون للمشاركة مع سكان تركيا وسوريا المتضررين من الزلزال: جمع اليوم الأول من الصوم الكبير سيكون لهم، وبالتالي سيكون صومنا مثمرًا صدقة”.

وتستكمل المذكرة “تنظيم مجموعة للسكان الذين عذبهم الحادث الرهيب يستجيب أيضًا للاقتراحات العفوية للمساعدة التي أعرب عنها العديد من المؤمنين بالفعل للعديد من الأبرشيات ولأبرشية كاريتاس في الأيام التي أعقبت الزلزال”.

“إن قرار ربط لحظة التضامن هذه مع ‘إخوتنا في سوريا وتركيا’ بأربعاء الرماد يأخذ معنىً عالميًا للحياة المسيحية، وهو ما تم تسليط الضوء عليه في اختيار رئيس الأساقفة رينا لنقل كلمات الصوم الكبير ضمن رسالة الصوم الكبير. القديس بطرس كريسولوجس: “هذه الأشياء الثلاثة، الصلاة، والصوم، والرحمة، واحدة، وننال الحياة من بعضنا البعض”.

“الصوم روح الصلاة والرحمة حياة الصوم، فلا يفرق بينهما أحد، لأنهما لا يفترقان”.