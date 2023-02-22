الداخلية الإيطالية: 70٪ ممن اختفوا عام 2022 من القصّر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية، أن “70٪ من اختفوا خلال عام 2022 هم قاصرون، من بينهم 36 أجنبياً و11 إيطاليًا يوميًا”.

وفي البيانات الصادرة عن مفوض الحكومة الاستثنائي لشؤون المفقودين، المحافظ أنتونينو بيلّا، الذي رفع تقريره السنوي بهذا الشأن لوزارة الداخلية، ورد أن “الرقم الأكثر دلالة عدديًا، والذي ظهر من تحليل ظاهرة الأشخاص المفقودين بالفئة العمرية للقصر، سجل 17,130 شكوى، أي ما يعادل 70.29٪ من مجموع الشكاوى المقدمة عام 2022. ومن بينها، هناك 14,410 شكوى تتعلق بفئة الـ15 عامًا العمرية، بينما بلغت النسبة للفئة دون الـ17 عاماً 84.12٪”.

وذكرت المعطيات أن “جنسيات القصر الأجانب التي سجلت أكبر عدد من حالات الاختفاء المبلغ عنها، هي تلك المصرية والتونسية”، والتي “تمثل مجتمعة، نسبة 43.61٪ من إجمالي حالات اختفاء القصر الأجانب، ومعظمهم من الذكور، وبنسبة 91.33٪”.