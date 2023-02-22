عمدة إيطالي: نقل المهاجرين من لامبيدوزا بدون مسحة أمر غير مقبول

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو ـ قال عمدة مدينة بوتسالّو الصقلية روبرتو أمّاتونا، إن “مدينتنا، كما هي الحال دائماً، ترحب بالمهاجرين بإنسانية عظيمة، لكنها تريد فعل ذلك بأقصى درجات الأمان”، لذا “لا يمكننا التسامح مع نقل المهاجرين دون إجراء تحاليل الكشف الخاصة بوباء كوفيد 19 عليهم أولاً”.

وأوضح رئيس البلدية في تصريحات الأربعاء، أن “المرء يشعر أن عمليات إنزال المهاجرين، وبشكل خاص على سواحل لامبيدوزا، تقوض الإجراءات والآليات التي تم توحيدها منذ سنوات، ولا يسعنا إلا التعبير عن ارتباك كبير في عمليتي نقل المهاجرين الأخيرتين اللتين شملتا 178 شخصاً من على الجزيرة بزوارق دورية عسكرية، إلى نقطة بوتسالّو الساخنة، تبين أن ثلثهم إيجابي من ناحية الإصابة بالعدوى”.

وأكد العمدة أمّاتونا أنه “ليس من المقبول أن يتم استقبال المهاجرين دون إجراء المسحات عليهم أولاً، كما كانت الحال دائماً بعد كل عملية هبوط في بوتسالّو، من خلال التنسيق الفعال والثمين مع محافظة راغوزا”، فـ”من غير الممكن ألا يبلغ أحد رئيس البلدية بالأمر، كونه يمثل أعلى سلطة صحية في الإقليم”.

وأشار رئيس بلدية بوتسالّو إلى أن “ظروف المهاجرين الذين وصلوا إلينا لم تكن من بين الأفضل، كذلك لأنه لم يتم تسليمهم في لامبيدوزا حتى مجموعة الملابس الضرورية. صحيح أن وباء كوفيد لم يعد يمثل خطرًا كبيرًا الآن، لكنه صحيح أيضًا أن يكون حذرنا منه بأقصى حد دائماً”.

وأوضح أمّاتونا، أنه “في بوتسالّو، نظمنا أنفسنا دائماً بأفضل طريقة ممكنة، أولاً وقبل كل شيء لضمان الاستقبال بأمان وشرعية”. واختتم بالقول إنه “لهذا السبب نسمح لأنفسنا بأن نقترح على وزارة الداخلية ومحافظة أغريجينتو فرض إجراء تحليل الكشف على جميع المهاجرين الذين يتم نقلهم”.