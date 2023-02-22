تاياني: مشروع اقتصادي مكرس لذكرى أتّاناسيو لصالح شركاتنا في إفريقيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلن وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، أن وزارته “تنفذ من خلال الشبكة القنصلية الدبلوماسية ومكاتب هيئة التجارة الخارجية، مشروعا اقتصاديا دعي باسم سفيرنا الفقيد في جمهورية الكونغو: مبادرة أتّاناسيو، لتعزيز دعم الشركات الإيطالية التي تدخل أسواق بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى”.

وذكّر نائب رئيس الوزراء، في رسالة بالفيديو، الأربعاء بأن “عامين مرّا على مقتل السفير الشاب لوكا أتاناسيو، في كمين مؤلم لقافلة برنامج الأغذية العالمي التابعة للأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية”، والذي “فقد حياتهما فيه عنصر حمايته الكارابينييري فيتوريو إياكوفاتشي والسائق مصطفى ميلامبو”.

وأردف الوزير تاياني: “لقد كرسنا مبادرات كبيرة إحياءً لذكراهم وسنواصل إثراءها”، وذلك على ضوء “أولويتنا في الاهتمام بالقارة الأفريقية”، فضلا عن أنه “إكراماً للوكا، تم تخصيص منح دراسية لطلاب في البلدان الأفريقية التي خدم فيها، ونحن نتعاون في مشروع مع جمعية (ماما صوفيا) التي كان قد أسسها مع زوجته لجذب مزيد من المواهب الشابة إلى إيطاليا وبناء علاقات دائمة بين الطبقات الحاكمة الجديدة في بلادنا والدول الشريكة لها”.

وذكر تاياني أنه “مع السلطات الكونغولية، أُعطي للشارع الذي يستضيف مقر السفارة الإيطالية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، اسم أتّاناسيو”. وقال إنه “مثال يقتدى به ومصدر إلهام للعديد من الدبلوماسيين الشباب الذين يتواجدون بشكل متزايد في الخطوط الأمامية، حيث يواجهون سياقات ومواقف معقدة لأزمات إنسانية دولية إلى جانب عناصر الدرك، مما يعرض حياتهم للخطر أحياناً”.

وحرص الوزير القيادي في حزب (فورتسا إيتاليا) على أن يستذكر “التفاني، الشغف والإحساس بالدولة التي يمثل بها دبلوماسيونا إيطاليا في العالم، ويصونون ويعززون المصلحة الوطنية لشركاتنا وجميع المواطنين الإيطاليين”.

وخلص الدبلوماسية الإيطالية الى القول، إنه “في ذكرى وفاة أتّاناسيو وإياكوفاتشي، نحتضن اليوم أكثر من أي وقت مضى عائلتيهما، بعد أن ضحيّا بحياتهما في خدمة الدولة، ولمساهمتهما الثمينة في سعي إيطاليا إلى السلام والدبلوماسية والتعاون وتعزيز قيمنا في العالم”.