فون دير لاين: الهجرة تحدٍّ أوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو ـ أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن “الهجرة تحدٍّ أوروبي يتطلب رداً أوروبياً”، وهو “ممكن على الرغم من الصعوبات”.

وفي حديثها خلال حفل افتتاح العام الدراسي لجامعة باليرمو، الخميس، وصفت فون دير لاين، صقلية بأنها “أرض الهجرة والنزوح”، فهي “من ناحية، استقبلت على مدى سنوات، عددًا لا يحصى من الأشخاص الذين رسوا على شواطئها، ومن ناحية أخرى، اختار العديد من شبابها، من أمثالكم، مغادرتها لتحقيق تطلعاتهم في مكان آخر”.

وأوضحت المسؤولة الأوروبية، أن “ما يدفعنا للهجرة أساسًا، البحث عن فرصة لمتابعة حلم ما”، لكن “هذا الحلم يتحول في كثير من الأحيان إلى كابوس، بالنسبة لأولئك الذين يقعون في أيدي المهربين والمتاجرين بالبشر”، مبينةً أنه “ليس هذا ما يجب أن تسير عليه الأمور”.

وأردفت “لنأخذ على سبيل المثال الممرات الإنسانية التي تم إنشاؤها هنا في صقلية من قبل الجمعيات الدينية والمجتمعات المحلية”، والتي “تمثل بديلاً آمناً لأولئك الفارين من الحرب، إنها نموذج يمكن أن يدعمه الاتحاد الأوروبي، وأن كل تدخلاتنا يجب أن تبدأ من افتراض أساسي: يمكن إدارة الهجرة”.

وقالت رئيس الجهاز التنفيذي الأوروبي، “إننا نحتاج إلى إنشاء طرق آمنة لمن يحق لهم التمتع بالحماية للوصول إلى أوروبا”، كما “أننا بحاجة إلى محاربة المهربين والمتاجرين بالبشر، الحوار مع البلدان الشريكة، التعاون في إعادة من ليس لديهم الحق بالبقاء ووضع حد لهذه الخسائر المأساوية في الأرواح”.

وشددت على “وجوب أن يكون هناك تعاون على المستوى الأوروبي”، كما “ينبغي على أوروبا أن تتضامن مع جميع الدول الأعضاء والمجتمعات المحلية، ويجب على الدول الأعضاء أيضاً، العمل معًا لمواجهة هذا التحدي الذي يؤثر علينا جميعاً”، فـ”بهذه الروح بالذات، اقترحنا الاتفاقية الجديدة بشأن الهجرة واللجوء”.

وذكّرت بأن “القادة الأوروبيون في اجتماعهم هذا الشهر، أقرّوا بحقيقة بسيطة، أن الهجرة تحدٍّ أوروبي يتطلب استجابة أوروبية. كل منا بحاجة للقيام بدوره وفي الوقت ذاته، دعم بعضنا البعض، والآن بعد أن أصبحت لدينا خطة، نحتاج إلى تنفيذها معًا”. واختتمت فون دير لاين بالقول إن “الحل الأوروبي ممكن وسأبذل قصارى جهدي لتحقيق هدف وضع نظام أوروبي يخدم صقلية وكل أوروبا على أفضل وجه”.