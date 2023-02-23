بوريل لـ غوتيريش: الاتحاد الأوروبي يدعم سلاما شاملا وعادلا لأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية جوزيب بوريل للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، “عزم الاتحاد الذي لا يتزعزع على دعم أوكرانيا، بما في ذلك في جهودها لتأمين سلام شامل وعادل ودائم على أساس ميثاق الأمم المتحدة”.

وأشارت مذكرة للمفوضية الأوروبية الخميس إلى أن بوريل أكد أيضا خلال اللقاء الذي جرى أمس مع غوتيريش بمقر الأمم المتحدة “التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة معالجة العواقب العالمية للحرب، مع التركيز على الأمن الغذائي وتمديد مبادرة حبوب البحر الأسود”.

كما تبادل المسؤولان الأوروبي والأممي وجهات النظر حول كيفية مضاعفة الجهود لضمان أن يذهب مؤتمر (كوب 28) “خطوة أبعد من الطموحات الحالية”. وأطلع بوريل غوتيريش على المناقشات الأخيرة حول دبلوماسية المناخ والطاقة في مجلس الشؤون الخارجية بالإضافة إلى العمل الجاري لدمج المخاطر الناشئة عن تغير المناخ في سياسات التنمية والدبلوماسية والأمن والدفاع في الاتحاد الأوروبي.