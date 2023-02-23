إيطاليا: وصول 322 مهاجراً في غضون بضع ساعات إلى لامبيدوزا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو ـ قالت مصادر أمنية إيطالية إن هناك زيادة مطردة لتدفقات المهاجرين على سواحل جزيرة لامبيدوزا الصقليّة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن “هناك 158 مهاجراً وصلوا إلى الجزيرة الصقلية في غضون ساعات قليلة بين الليل والفجر”، حيث “اعترض رجال دورية قوات الشرطة المالية أربعة قوارب صغيرة، تحمل على متنها 37، 45، 40 و36 على التوالي، في المياه التي تطل الجزيرة عليها”.

وذكرت المصادر الأمنية أن “كبرى جزر الأرخبيل الصقلّي، في انتظار عملية رسوّ وشيكة أكبر، تشتمل على 164 شخصاً”، بينما “تتواصل في غضون ذلك، عمليات نقل المهاجرين من النقطة الساخنة في منطقة إمبرياكولا”.

وخلصت المصادر الأمنية الى القول، إنه “تحت تصرف إدارة محافظة أغريجنتو، وبالاتفاق مع وزارة الداخلية، سيتم نقل 183 شخصاً على متن العبارة، التي من المقرر أن تصل إلى منطقة بورتو إمبيدوكلي هذا المساء”.