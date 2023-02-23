المفوضية الأوروبية: تحقيقات تفجيرات نورد ستريم مسؤولية الدول المعنية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلنت المفوضية الأوروبية أن التحقيقات في أسباب تفجيرات 26 أيلول/سبتمبر 2022 بخطي نورد ستريم 1 و2 لنقل الغاز قبالة جزيرة بورنهولم في بحر البلطيق ما زالت جارية وهي “مسؤولية الدول الأعضاء” المعنية.

جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم المفوضية أنيتا هيبر، خلال إحاطة مع الصحافة الخميس ردًا على سؤال بشأن مقال نشره الصحفي الاستقصائي سيمور هيرش على مدونته في 8 شباط/فبراير الماضي، تضمن اتهامات للولايات المتحدة بالضلوع في التفجيرات، وصفها البيت الأبيض لاحقا بأنها “من نسج الخيال”.

وبدوره قال كبير المتحدثين في المفوضية، إيريك مامير “لسنا على علم بتفاصيل التحقيقات الوطنية الجارية وبالطبع نمتنع عن التعليق على أي سؤال بشأنها”.

وكان مجلس الأمن الدولي قد عقد الثلاثاء الماضي جلسة نقاش بشأن التفجيرات، بطلب من روسيا. وقالت كيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روز ماري ديكارلو إن “الأمم المتحدة ليست في وضع يمكنها من التحقق أو التأكد من أي ادعاءات تتعلق بالحوادث المرتبطة بالأنابيب وإنها بانتظار نتائج التحقيقات الوطنية”. كما شددت على “ضرورة تجنب الاتهامات غير القائمة على أساس، لمنع تصاعد التوترات المشتعلة في المنطقة والحيلولة دون تقويض جهود البحث عن الحقيقة”. ودعت ديكارلو -حسبما نقل عنها المكتب الإعلامي الاممي- بسبب حساسية المسألة، جميع المعنيين على إبداء ضبط النفس وتجنب التخمينات.