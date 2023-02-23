بوريل: يجب السعي للسلام، ولكن ليس أي سلام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل على أنه “يجب أن نسعى إلى السلام” في أوكرانيا، ولكن “ليس أي سلام”، بل “يحترم القانون الدولي” بانسحاب روسيا “الدولة المعتدية” من الأراضي الأوكرانية.

وأشار بوريل، متحدثًا الخميس في جلسة بمجلس الامن الدولي في نيويورك مخصصة للتعاون بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، إلى أن القضية “ليست الغرب ضد روسيا، بل في أي عالم نعتزم أن نعيش. هل نريد أن نعيش في عالم لن يكون فيه أحد آمنًا وحيث يتم تطبيع الاستخدام غير المشروع للقوة؟… يجب تطبيق القانون الدولي في كل مكان لحماية الجميع من سياسة القوة والابتزاز والهجمات العسكرية. باختصار، ينبغي أن نتأكد من فشل هذا العدوان وأن يسود القانون الدولي”.

وقال “كثيرون يدعون إلى السلام: نعم بالطبع، ولكن أي نوع من السلام نتحدث عنه وكيف نحققه”، مضيفا “بكل تأكيد نحن بحاجة إلى السلام، والشعب الأوكراني يستحقه. سلام شامل ودائم، بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة. الخطوات الأولى البديهية من أجل السلام هي أن يتوقف المعتدي ويسحب قواته من أوكرانيا”.

وأكد منسق السياسة الخارجية للتكتل الموحد على أنه إلى أن يتحقق ذلك، “سيستمر الاتحاد الأوروبي في تزويد أوكرانيا بكل الدعم الذي تحتاجه للدفاع عن مواطنيها، وطالما كان ذلك ضروريًا”، فـ”دعم أوكرانيا والسعي لتحقيق السلام يسيران جنبًا إلى جنب”.

وقال “سنواصل دعوة جميع أعضاء الأمم المتحدة لدعم هذه المبادئ، في أوكرانيا وفي أي مكان آخر. لقد حان الوقت لاتخاذ موقف”.