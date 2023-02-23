المطاط الصناعي يقف عائقا أمام إقرار العقوبات الأوروبية الجديدة على روسيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- فشلت الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي اليوم الخميس في التوصل لحل وسط بشأن الحزمة العاشرة من العقوبات على روسيا، عشية مرور الذكرى الأولى للحرب بأوكرانيا.

وحسب مصادر دبلوماسية في بروكسل، فإن إصرار بولندا على وضع المطاط الصناعي على قائمة الحظر الجديدة هو سبب الاخفاق بالتوصل إلى الإجماع، حيث سيعود الممثلون الدائمون للدول الأعضاء للاجتماع مرة أخرى صباح الغد في محاولة للتوصل إلى اتفاق.

التسوية المطروحة على الطاولة، والتي كانت نتيجة لمقترحات المفوضية ووساطات الرئاسة السويدية و”تنازلات لم تكن ثانوية، من مختلف الدول الأعضاء” وجدت اتفاقًا “شبه إجماعي”، ولكن بولندا عارضت عدم ادراج المطاط الصناعي الروسي في الحزمة الجديدة.

وترى تلك المصادر أنه يبدو أنه من الصعب تقديم المزيد من التنازلات، نظرًا لعدم وجود يقين من أن اعتماد العقوبات في هذا القطاع من شأنه أن يؤثر على الاقتصاد الروسي، في حين أن التأثير السلبي سيكون مؤكدا على الأسعار في السوق الأوروبية.