الاتحاد الأوروبي: تعدبل بالإجراءات التقييدية على سورية لتسريع وصول المساعدات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلن المجلس الأوروبي اليوم الخميس عن تعديل بالإجراءات للتقييدية المطبقة فيما يتعلق بسورية لتسهيل إيصال سريع للمساعدات الإنسانية نظرا لخطورة الأزمة في الباد والتي تفاقمت بسبب الزلزال.

ويكمن التعديل في تنازل الاتحاد الأوروبي عن حاجة المنظمات الإنسانية إلى الحصول على إذن مسبق من السلطات الوطنية المختصة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لإجراء عمليات نقل أو تقديم سلع وخدمات مخصصة لأغراض إنسانية إلى أشخاص وكيانات مدرجة في قائمة العقوبات الأوروبية على سورية.

التعديل ساري لمدة ستة أشهر.

وأعاد الاتحاد الأوروبي التأكيد في مذكرة بهذا الصدد على أن عقوباته المفروضة على سورية “تستهدف نظام الأسد وداعميه، فضلاً عن قطاعات الاقتصاد التي كان النظام يربح منها. ولا يحظر نظام العقوبات تصدير المواد الغذائية أو الأدوية أو المعدات الطبية من قبل الاتحاد الأوروبي إلى سورية، ولا يستهدف نظام الرعاية الصحية، كما يشتمل على استثناء إنساني واسع النطاق لضمان استمرار تقديم المساعدة الإنسانية إلى أي جزء من البلاد”.

وقال الاتحاد الأوروبي إنه “لا يزال يشعر بقلق عميق إزاء الحالة في سورية، حيث الصراع لم ينته بعد ولا يزال مصدرا للمعاناة وعدم الاستقرار”، حيث “أدى الزلزال المأساوي الذي وقع في 6 شباط/فبراير 2023 إلى زيادة معاناة المواطنين السوريين”.