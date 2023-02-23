مفوض أممي: قلق لاستخدام الأمن الإسرائيلي أسلحة متفجرة أثناء عملية نابلس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك- أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك عن القلق بشأن تصاعد دائرة العنف في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة بعد مقتل 11 فلسطينيا وإصابة 100 على الأقل بجراح “بالذخيرة الحية في عملية إسرائيلية في نابلس أعقبتها هجمات فلسطينية بالصواريخ على إسرائيل وغارات جوية إسرائيلية على غزة”.

وحسب البيان الذي نشره المكتب الإعلامي للأمم المتحدة “أبدى تورك القلق بشأن مقتل فلسطينيين من بينهم صبي وثلاثة رجال مسنين، وإصابة الكثيرين في العملية الإسرائيلية في نابلس، والقصف الجوي وإطلاق الصواريخ بين إسرائيل وجماعات فلسطينية مسلحة في قطاع غزة”، مجددا وجدد دعوته الأخيرة لوقف ما وصفه بـ”التصعيد اللامنطقي المتزايد والذي يضر بحقوق كل من الفلسطينيين والإسرائيليين”.

وأبدى المفوض السامي القلق أيضا بشأن استخدام قوات الأمن الإسرائيلية “أسلحة متفجرة” أثناء العملية في نابلس. وقال إن تنفيذ عملية باستخدام “مقذوفات متفجرة تطلق من معدات محمولة كتفا وغيرها من الأسلحة المرتبطة عادة بالأعمال العدائية في منطقة مكتظة بالسكان وفي وضح النهار في وقت مزدحم بأنشطة الناس، يشير إلى تهاون مقلق بحياة وأمن المارة”.

وشدد تورك على ضرورة إجراء عمليات قوات تنفيذ القانون بـ”الامتثال التام لقانون حقوق الإنسان الدولي، بما في ذلك ضمان التحقيق في جميع أعمال القتل والإصابات الخطرة، بما يتوافق مع المعايير الدولية”.