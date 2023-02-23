قادة دول الاتحاد الأوروبي يؤكدون مواصلة دعم كييف بمختلف الصعد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أصدر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي بيانًا مساء الخميس أكدوا فيه مجددًا أن الاتحاد “سيواصل دعم أوكرانيا في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية والمالية والعسكرية”، بما في ذلك من خلال “المشتريات المنسقة من الصناعات الأوروبية”، ووصفوا أوكرانيا بأنها “جزء من عائلتنا الأوروبية”.

كما أكد البيان، عشية مرور عام على غزو روسيا لأوكرانيا، عزم دول التكتل الموحد على دعم إعادة إعمار أوكرانيا، حيث “سنسعى جاهدين لاستخدام الأصول الروسية المجمدة والمعطلة، بما يتماشى مع قانون الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي”.

وأفاد البيان بأن الاتحاد الأوروبي سيزيد “الضغط الجماعي” على موسكو لإنهاء “الحرب العدوانية” وسيتبنى “الحزمة العاشرة من العقوبات” ضد الاتحاد الروسي.

وأعلن البيان تأييد الدول الأعضاء الـ 27 لـ”صيغة السلام” التي طرحها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.