اتفاق أمريكي-أممي للسعي لإجراء الانتخابات في ليبيا هذا العام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك- أعلنت الإدارة الامريكية أنها ستدفع، باتفاق الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي، من أجل جعل عام 2023 عاما لـ”انتخابات ليبية حرة ونزيهة”.

جاء ذلك في تصريح لنائبة وزير الخارجية ويندي شيرمان، في اعقاب اجتماع أمس الخميس جمع الممثل الخاص للأمين العام مع كبار المسؤولين من مصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، حسبما أفادت وزارة الخارجية الامريكية.

وقالت الخارجية الامريكية أنها دعت للاجتماع “لمناقشة مطلب الشعب الليبي لانتخابات رئاسية وبرلمانية”.

وأشارت إلى أن باتيلي، قبل إحاطة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أطلع المشاركين في الاجتماع على مشاوراته مع القادة والمؤسسات الليبية من أجل تعزيز التوافق المؤدي إلى انتخابات في عام 2023.