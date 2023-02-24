الناتو: العدوان الروسي أخطر تهديد للأمن الأوروبي-الأطلسي منذ عقود

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- وصف حلف شمال الأطلسي (الناتو) “الحرب العدوانية الروسية الوحشية ضد أوكرانيا” بأنها “تمثل أخطر تهديد للأمن الأوروبي الأطلسي منذ عقود”.

وأعلن الحلف في بيان بمناسبة مرور عام على الحرب في أوكرانيا “العمل على زيادة الدعم السياسي والعملي لأوكرانيا في الوقت الذي تدافع فيه عن نفسها ضد الغزو الروسي”، والذي سيبقى “طالما كان ذلك ضروريًا لمساعدة أوكرانيا على النصر”.

وأشار إلى أنه “في هذا السياق، سيواصل الناتو التنسيق بشكل وثيق مع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك المنظمات الدولية، ولا سيما الاتحاد الأوروبي، وكذلك الدول ذات الرؤى المماثلة”، مؤكدا “الحزم في دعم جهود أوكرانيا طويلة الأمد لتأمين مستقبلها الحر والديمقراطي”، كما “نجدد تأكيد دعمنا الثابت لاستقلال أوكرانيا وسيادتها ووحدة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دوليًا. نحن نؤيد تمامًا حق أوكرانيا الأصيل في الدفاع عن النفس واختيار الترتيبات الأمنية الخاصة بها”.

وقال الحلف إن “روسيا تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الحرب”، التي تمثل “انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”. وأضاف “تتجاهل روسيا بسلوكها مبادئ والتزامات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وتقوض بشكل خطير الأمن والاستقرار الدوليين والنظام الدولي القائم على القواعد”.

وشدد الناتو على أن “روسيا لم تُظهر أي انفتاح حقيقي على سلام عادل ودائم” وقال في بيانه “سنظل مصممين على مواصلة الضغط الدولي المنسق على روسيا، كما ندين أولئك، بمن فيهم بيلاروسيا، الذين يسهّلون بنشاط حربها” على أوكرانيا.