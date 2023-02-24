المفوضية الأوروبية: مبادرة الصين انتقائية وغير كافية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- وصفت المفوضية الأوروبية وثيقة الاثني عشرة نقطة المعلنة من الصين لوقف إطلاق النار في أوكرانيا بـ”إنها مبادرة سياسية تؤكد بعض مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، لكنها انتقائية وغير كافية”.

وأشارت المتحدثة باسم مفوضية الشؤون الخارجية نبيلة مصرالي، خلال مؤتمر صحفي الجمعة في بروكسل، إلى أن موقف الصين “يركز الانتباه في غير محله لما يسمى بالمصالح والشواغل المشروعة للأطراف، مما يعني ضمناً تبرير الغزو الروسي غير القانوني والخلط بين دور المعتدي والمعتدى عليه”، الذي هو “ضحية حرب غير مشروعة وغير مبررة”.

وقالت مصرالي “لنكن واضحين: يمكن أن تنتهي هذه الحرب اليوم، إذا احترمت روسيا القانون الدولي وأوقفت الهجمات دون قيد أو شرط وسحبت قواتها داخل حدودها المعترف بها دوليًا”.

وأضافت المتحدثة “نكرر دعوتنا للصين للضغط على روسيا لإنهاء الحرب العدوانية ضد أوكرانيا. يجب أن يكون أي اقتراح سلام متسقًا مع ميثاق الأمم المتحدة بأكمله، بما في ذلك مبادئ المساواة والسيادة وسلامة أراضي الدول، وكذلك حق أوكرانيا في الدفاع عن النفس”، معربة عن “الأسف لامتناع الصين عن التصويت أمس في الجمعية العامة للأمم المتحدة على القرار الذي يدين العدوان”، وهو امتناع “يبعث بإشارات متضاربة”.

وشددت مصرالي على أنه “بطبيعة الحال، فإن الاتحاد الأوروبي على استعداد لدعم أي جهود وساطة ومفاوضات حقيقية وذات مغزى لإنهاء هذه الحرب العدوانية”.