تاياني: إدانة قوية للقمع بإيران لكن باب الدبلوماسية يبقى مفتوحاً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، القول: “نحن ندين بشدة القمع العنيف من قبل النظام في إيران، الذي يحكم على المتظاهرين بالإعدام، لكننا لا نريد إغلاق الباب أمام الدبلوماسية”، التي يمكن أن تكون مفيدة لـ”إيجاد حل إيجابي بشأن البرنامج النووي”.

وأضاف الوزير تاياني في تصريحات لنشرة أخبار محطة (سكاي 24): “أنا أعمل بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضاً، حتى يهتدي الإيرانيون إلى نصائح قابلة للتطبيق بشكل أكبر”. واختتم بالقول “لأنه يجب تقليل التهديد النووي في هذا الجزء من العالم”.