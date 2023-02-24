إحصائية: تعرّض 32٪ من الإيطاليين لمحاولات الاحتيال عبر الإنترنت

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أظهرت احصائية أجريت في إيطاليا، تعرّض أكثر من واحد من بين كل ثلاثة مواطنين (32٪) لهجوم إلكتروني أو محاولة للوصول إلى بياناتهم الشخصية في الـ90 يومًا الأخيرة.

ووفقًا لبحث أجرته شركتا (ريفولوت) التكنولوجية المالية البريطانية و(ديناتا) الأمريكية، فإن غالبية الإيطاليين (59٪) لم يتعرضوا على أية حال لهجمات إلكترونية مؤخرًا”، أما “بالنسبة لمحاولات الهجوم التي تعرض لها 32٪ ممن تمت مقابلتهم، فهي في الأساس رسائل بريد إلكتروني تصيدية (تم استلامها بنسبة 22٪) ورسائل نصية احتيالية (18٪)”.

وتابعت: “ثم هناك 4٪ ممن تلقوا إشعارًا من طرف ثالث يفيد بأن بياناتهم الشخصية قد تم اختراقها”، علاوة على ذلك “قال 3٪ من المشاركين أنهم وقعوا ضحية لمعاملة احتيال في الأشهر الثلاثة الماضية، مع وجود نسبة أعلى بين النساء (4٪ مقارنة بـ2٪ من الرجال) وبين مستهلكين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عاماً (بنسبة 7٪)، ربما بسبب زيادة استخدام الخدمات والأنظمة الأساسية عبر الإنترنت”.

وأشارت المعطيات إلى أنه “على الرغم من أن المخاطر حقيقية ويمكن أن تكون الخسائر المحتملة كبيرة، إلا أن 1 من بين كل 5 إيطاليين (21٪) لا يتخذون إجراءات استباقية لحماية بياناتهم. على وجه التحديد”، إذ “يعتمد 10٪ على الحظ آملين بأن يسير كل شيء على ما يرام، بينما يعتقد 6٪ أن توخي الحذر يحول دون وقوع المرء ضحية لعملية احتيال، متجاهلين أن تكتيكات المحتالين تصبح أكثر تعقيدًا كل يوم. من ناحية أخرى، هناك 5٪ بدون أية فكرة عن الاحتياطات الواجبة”.

وذكرت الإحصائية أنه “مع ذلك، فإن ما يقرب الـ8 من بين كل 10 إيطاليين، يأخذون التهديدات الإلكترونية على محمل الجد لحسن الحظ ويتبنون تدابير مختلفة لتجنب المخاطر: الإجراء الوقائي الأكثر انتشارًا هو الشراء من المواقع التي تعد موثوقة فقط، وفق ما أكد 44٪ ممن تمت مقابلتهم، يليه استخدام عنصري مصادقة (بنسبة 39٪)، ثم تغيير كلمة السر التي باستمرار وبدون تكرار تلك المستخدمة سابقًا (بنسبة 26٪).

وأظهر البحث أن “ما يقرب من 1 من بين كل 10 إيطاليين (9٪) يقول إنه لا يجيد أسلوب التعرف على هجوم احتيالي ما، و14٪ لن يعرفوا ماذا يفعلون إذا سُرقت بطاقتهم أو تم اختراق تفاصيل حسابهم المصرفي”، مبيناً أن “النساء هن الأكثر شكوكاً بنسبة 17٪ مقارنة بـ10٪ من الرجال”. وخلص الى القول، إن “واحداً فقط من بين كل 3 مشاركين يعرف بالضبط كيف يتصرف في حالة الاحتيال، مدعيا أنه مستعد لذلك”، أما “الـ56٪ الباقين، فلديهم فكرة تقريبية عما يجب القيام به، لكنهم يخشون فقدان بعض الخطوات اللازمة”.