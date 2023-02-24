وزير إيطالي: ميناءا ترييستي والبندقية سيعملان لأوكرانيا قريباً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال وزير إيطالي: “نحن نعمل بالفعل على إنشاء ممر لوجستي، بنية تحتية للسكك الحديدية والموانئ، تتيح لموانئ مدينتي تريستي والبندقية (شمال) بأن تصبحا قريباً، موانئ لأوكرانيا بدل تلك التي أغلقتها السفن العسكرية الروسية”.

وأضاف وزير المشاريع والصُنع في إيطاليا، أدولفو أورسو، في تصريحات إذاعية، أن “الربع الأوروبي في فيرونا (شمال) سيصبح المنصة اللوجستية التي يمكن أن تساعد في كل من استيراد وتصدير البضائع الأوكرانية في إيطاليا وأوروبا”، مبيناً أن “النظام الإيطالي سيصبح منصة البنية التحتية اللوجستية بالنسبة لأوكرانيا”.

وشدد الوزير القيادي في حزب (إخوة إيطاليا)، على أن “الوقت قد حان حقاً للحديث عن إعادة الإعمار في أوكرانيا”، قبل كل شيء “لإعطاء الأمل لمن يعيشون تحت القنابل والصواريخ بأنه سيكون هناك غد يتدخل فيه الغرب وأوروبا أيضًا للمساعدة في إعادة بناء بلادهم”. ومن ثم: “لأن هناك أشياء يجب القيام بها على الفور”.