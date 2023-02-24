إيطاليا: لا أحد يريد شن حرب على موسكو بل التزام بالدفاع عن كييف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها أنطونيو تاياني، إن “لا أحد يريد الدخول في حرب مع روسيا”. وأكد القول: “نحن ملتزمون بالدفاع عن استقلال أوكرانيا”.

وشدد الوزير تاياني في تصريحات لنشرة أخبار محطة (سكاي 24) الجمعة، على أن “الأسلحة (التي تُرسل لكييف) لا تستخدم لضرب روسيا”، بل “لوقف الغزو الروسي لأوكرانيا”، مبيناً أن “المفهوم واضح للغاية: نحن ندافع عن أوكرانيا ولا نهاجم روسيا”.

وأوضح نائب رئيس الوزراء، أنه “ليس لدينا أي شيء ضد الشعب الروسي وضد روسيا”، لكن “نحن ندين موقف قادة الاتحاد الروسي، وننتقد الغزو”، لافتاً إلى أن “الشعب الروسي غير مسؤول عن قرارات بوتين ومعاونيه”.

وكرر تاياني القول، إن “إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا، ليس على جدول الأعمال في الوقت الحالي”، فـ”مسألة الطائرات هذه معقدة، لأنها تحتاج إلى طيارين مؤهلين تأهيلا عالياً”، مضيفا أن “تدريب الطيارين بشكل جيد يستغرق شهورا”، علاوة على ذلك، “نحن بحاجة إلى طائرات متجانسة، فلا يمكننا إرسال طائرات من أنواع مختلفة”.