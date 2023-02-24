تاياني: بوتين خيبة أمل كبيرة بالنسبة لبرلسكوني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، إن رئيس الإتحاد الروسي فلاديمير “بوتين كان خيبة أمل كبيرة”، بالنسبة لرئيس حزب (فورتسا إيتاليا) سيلفيو برلسكوني.

وأكد الوزير تاياني في تصريحات لنشرة أخبار محطة (سكاي 24) الجمعة، أنه منذ بداية الحرب “لم تكن هناك أية اتصالات بين برلسكوني وبوتين”، وأكد أن برلسكوني قال إنه “يشعر بخيبة أمل من محاور غيّر سلوكه”.

وشدد رئيس الدبلوماسية الإيطالية على “إدانة قرار مهاجمة أوكرانيا”، وأن “لا أحد منا يقبل به”. واختتم بالقول إن “من جانب حزب (فورتسا إيتاليا) لا تردد في إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا”.