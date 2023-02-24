بلينكن لتاياني: شكراً لريادة إيطاليا في الهرع لدعم أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك ـ قالت مصادر دبلوماسية أمريكية، إن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني اليوم الجمعة في نيويورك على هامش اجتماعات الأمم المتحدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في بيان، إن رئيسي الدبلوماسيين “ناقشا الجهود المشتركة لمساعدة كييف في مجال حق الدفاع عن النفس، ودعم الشعب الأوكراني في سياق العدوان الروسي”.

وشكر الوزير الأمريكي “إيطاليا على قياديتها في تقديم جملة متنوعة من المساعدات لأوكرانيا، بما في ذلك استقبال أكثر من 173 ألف لاجئ أوكراني”، على ترابها الوطني.

وخلص الناطق باسم الخارجية الأمريكية الى القول، إن بلينكن وتاياني تحدثا أيضاً عن “التحديات التي تطرحها الصين”، كما “شكر أمين سر الدولة، رئيس الدبلوماسية الإيطالية على المساهمة التي قدمتها بلاده لأجل السلام والأمن في إفريقيا ومنطقة المتوسط”.