برودي: تقسيم أمريكا للاتحاد الأوروبي يضع الحكومة أمام خيارات درامية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ رأى رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق رومانو برودي، أن الولايات المتحدة الأمريكية إن أقدمت على تقسيم المواقف بين دول الاتحاد الأوروبي، فستكون أمام حكومة بلاده خيارات درامية.

وفي معرض حديثه عن الصراع في أوكرانيا خلال مقابلة مع صحيفة (كورييري ديلا سيرا) الجمعة، قال برودي، إنه “ينبغي على الولايات المتحدة أن تكون لديها مصلحة في أوروبا موحدة، لكنني لا أريدها أن تضغط على أوروبا الشرقية ودولها التسعة، حتى يفهم الأعضاء الثمانية عشر الباقون كيف ينبغي رفض التحالف الأطلسي”.

ولفت الرئيس السابق للمفوضية الأوروبية، إلى أن “حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي لم يتطابقا في الآراء أبدًا كما هي الحال اليوم. إذا كان هناك أي شيء، فلنسأل أنفسنا كيف يحدث هذا. دعونا نسأل أنفسنا لماذا تفضل الولايات المتحدة التحالفات مع دول أوروبا الشرقية؛ لماذا ذهب جو بايدن إلى وارسو وليس إلى بروكسل”.

وخلص السياسي المخضرم مكرراً القول، إنه “إذا كان فصل الدول الشرقية التسعة عن أوروبا البلدان المؤسسة، نوع من الاستراتيجية، فستلوح قريبًا خيارات دراماتيكية في الأفق لحكومتنا أيضاً”.