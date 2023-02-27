إضافة أفراد وكيانات لقائمة العقوبات الأوروبية ذات صلة بـ فاغنر بافريقيا وأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل-أعلن المجلس الأوروبي فرض إجراءات تقييدية إضافية ضد أفراد وكيانات ذات صلة بمجموعة فاغنر الروسية العسكرية الخاصة نظرا “للبعد الدولي وخطورة أنشطة المجموعة، فضلاً عن تأثيرها المزعزع للاستقرار في البلدان التي تنشط فيها”.

ويخضع جميع المدرجين لتجميد أصول كما يحظر على مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي إتاحة أموال لهم، بالإضافة إلى ذلك، يخضع الافراد لحظر دخول أراضي الاتحاد الأوروبي أو المرور عبرها.

ووفق المذكرة الصادرة بهذا الصدد، قرر المجلس على وجه الخصوص، إدراج ثمانية أفراد وسبعة كيانات في إطار نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي التابع للاتحاد الأوروبي بحكم “مسؤوليتهم أو تورطهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى والسودان، بالإضافة إلى فرد واحد في إطار نظام العقوبات على مالي، مسؤول عن تهديد السلام والأمن والاستقرار هناك. كما تم إدراج شخصين لضلوعهما بأعمال تقوض أو تهدد سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها”.

من بين الأفراد المدرجين في القائمة، قائدان من قوات مجموعة فاغنر “شاركا بنشاط في الاستيلاء على بلدة سوليدار في أوكرانيا في كانون الثاني/يناير 2023، ورئيس مجموعة فاغنر في مالي، حيث تورط مرتزقة فاغنر في أعمال عنف وانتهاكات متعددة لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات قتل خارج نطاق القضاء، إضافة إلى أعضاء بارزين في المجموعة في جمهورية إفريقيا الوسطى. ويشمل هؤلاء المستشار الأمني لرئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، والمتحدث باسم المجموعة في البلاد”.

كما “تستهدف العقوبات أنشطة المجموعة في السودان، حيث تشمل قوائم العقوبات شركات مثل Meroe Gold وM-Invest ورئيسها. وتخضع هذه الشركات، مع نظيراتها Lobaye Invest Sarlu و Diamville في جمهورية أفريقيا الوسطى، للعقوبات نظرًا لدورها في تجارة غير مشروعة في الذهب والماس تم نهبها بالقوة من تجار محليين”.

وأشارت المذكرة إلى أن مجموعة فاغنر هي كيان عسكري خاص غير مدمج مقره روسيا، موجود في العديد من البلدان، بما في ذلك أوكرانيا وليبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى ومالي والسودان وتمثل أنشطتها، وفق تصريحات الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، “تهديدًا للأشخاص في البلدان التي تعمل فيها وللاتحاد الأوروبي وتعرض السلم والأمن الدوليين للخطر لأنها لا تعمل ضمن أي إطار قانوني”،