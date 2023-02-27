غوتيريش: انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان مع الغزو الروسي لأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

جنيف ـ قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن “غزو الإتحاد الروسي لأوكرانيا نتجت عنه أكبر الانتهاكات لحقوق الإنسان في عصرنا”.

وأشار غوتيريش، في خطابه اليوم الإثنين، أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، إلى كيف أن هذا الغزو تسبب بحدوث “الموت والدمار، وإجبار الناس على الفرار من ديارهم”.

وذكر سكرتير الأمم المتحدة خلال الاجتماع الذي أقيم لمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لشرعة حقوق الإنسان، أن “مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان قد وثق عشرات من حالات الاعتداء الجنسي المرتبطة بالنزاع”، وذلك “ضد رجال ونساء وفتيات”.