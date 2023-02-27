بلينكن يتعهد بمساعدات إنسانية لليمن بقيمة 444 مليون دولار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن- أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن مساعدات لليمن بقيمة 444 مليون دولار، مشيرا، على الصعيد السياسي، إلى أنه “على الرغم من الظروف الإنسانية الصعبة، هناك بصيص أمل حيث يشهد اليمن أفضل فرص السلام منذ سنوات”.

ونقلت وزارة الخارجية الامريكية عن بلينكن تزامنا مع انعقاد مؤتمر المانحين الدوليين الاثنين في جنيف، الإشارة إلى أن التعهدات المعلنة لهذا العام ترفع إجمالي حجم الاستجابة الإنسانية في اليمن إلى أكثر من 5.4 مليار دولار منذ بدء النزاع، مؤكدا التزام الولايات المتحدة الحازم بـ”التخفيف من معاناة الملايين في اليمن من أسوأ أزمة إنسانية في العالم”.

ونوه بلينكن بأن “هناك حاجة إلى المزيد”، وقال “نحث جميع المانحين على التبرع بسخاء للمساعدة في جمع 4.3 مليار دولار سوف تحتاجها الأمم المتحدة لتقديم المساعدة الإنسانية لليمنيين”، حيث “يحتاج ثلثا سكان اليمن – 21.6 مليون طفل وامرأة ورجل – إلى مساعدات حيوية”.

وقال “بناءً على الزخم الناتج عن الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة، أصبح لدى الأطراف الآن فرصة لإنهاء هذه الحرب”، حاثا “المجتمع الدولي على أن يفعل كل ما في وسعه للمساعدة، بما في ذلك من خلال الدعم القوي للاستجابة الإنسانية في اليمن، لبناء المزيد من الزخم الإيجابي وضمان أن يرى اليمنيون الفوائد الملموسة التي يمكن أن يجلبها السلام”.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي “كما يجب استكمال المساعدة الإنسانية بالدعم الاقتصادي والإنمائي”، حيث “دفعت أكثر من ثماني سنوات من الصراع بالاقتصاد والمؤسسات اليمنية إلى حافة الهاوية”.