باتيلي: اجماع إقليمي ودولي على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية هذا العام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، عبد الله باتيلي خلال إحاطة الاثنين أمام مجلس الأمن الدولي أن الشركاء الإقليميين والدوليين الذين التقاهم مؤخرا “أجمعوا إلى حد كبير على ضرورة إجراء انتخابات شاملة وشفافة في 2023”.

وقال “منذ إحاطتي الأخيرة في 17 كانون الأول/ديسمبر 2022، واصلت مشاوراتي المكثفة مع الليبيين من مختلف مناطق البلاد ومن جميع المشارب، وكذا مع الشركاء الإقليميين والدوليين حول السبل الكفيلة بكسر الجمود السياسي الحالي وسعياً لتوسيع نطاق مشاوراتي، قمت بجولة مكملة للجولة التي قمت بها في ديسمبر الماضي، شملت عواصم المنطقة والقارة الأوروبية”.

وأضاف، حسب نص الإحاطة المنشور على الموقع الإلكتروني لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، “عبرت للجميع عن بواعث قلقي بشأن العملية السياسية في وضعها الحالي، وشددت على ضرورة إنهاء الترتيبات الانتقالية المتكررة، والتي لا تخدم سوى أولئك المستفيدين من الوضع القائم”. وقال “قد حثثت مخاطبيَّ على توحيد كلمتهم مؤكداً لهم على أن الحفاظ على مصالحهم لن يتحقق إلا إذا نعمت ليبيا بالأمن والاستقرار والازدهار. ويسعدني أن أنقل لكم بأن الشركاء الإقليميين والدوليين أجمعوا إلى حد كبير على ضرورة إجراء انتخابات شاملة وشفافة في 2023”.

وبشأن الوضع الداخلي، قال باتيلي “في 8 شباط/فبراير، صادق مجلس النواب على التعديل الثالث عشر على الإعلان الدستوري لعام 2011، وتم نشره في الجريدة الرسمية. ولا يزال هذا التعديل بانتظار مصادقة المجلس الأعلى للدولة عليه. وعلى الرغم من استمرار الحوار بين رئيسي ووفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن القاعدة الدستورية الناظمة للانتخابات، إلا أن الاختلافات ما تزال قائمة. وما يزال التعديل الجديد محل جدل في أوساط الطبقة السياسية الليبية والمواطنين العاديين”.

وزاد باتيلي “أضف إلى ذلك أن التعديل لا يعالج النقاط الخلافية الأساسية من قبيل شروط الترشح للانتخابات الرئاسية. كما أنه لا يتضمن خارطة طريق واضحة أو جدولا زمنيا ملزما لتنفيذ انتخابات شاملة في 2023. بل إنه يضيف تعقيدات جديدة مثل تمثيل الجهات في مجلس الشيوخ”.