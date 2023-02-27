وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تحدثت وزارة الخارجية التونسية عن مساع إيطالية لـ”حشد الدعم” الغربي لتونس من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد في الوقت الراهن.

وقالت في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن الاتصال الهاتفي الذي أجراه وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني مع نظيره نبيل عمّار في وقت سابق اليوم، “أطلعه فيه عن نتائج المساعي التي قام بها مؤخرا مع كبار المسؤولين بالاتحاد الأوروبي وبصندوق النقد الدولي وبعدد من الدول الغربية لحشد الدعم لتونس والوقوف إلى جانبها لرفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة”.

وأشارت إلى أن عمّار أعرب عن “تطلّعه لمواصلة العمل مع نظيره الإيطالي من أجل مزيد توطيد علاقات التعاون المثمر بين البلدين، منّوها بحرص إيطاليا وإرادتها السياسية لمساندة تونس اقتصاديا ودعم مسار انتقالها الديمقراطي”.