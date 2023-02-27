المنسق الاممي: ينبغي معالجة القضايا الجوهرية للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك- أعرب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند عن “القلق البالغ إزاء تدهور الوضع الأمني في الضفة الغربية المحتلة، وخاصة أعمال العنف”، التي وقعت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في حوارة قرب نابلس، وحث الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني على “بذل كل الجهود لمعالجة القضايا الجوهرية للصراع”.

وحسب البيان الصحفي الذي نشره المكتب الإعلامي للأمم المتحدة، “قدم وينسلاند تعازيه لأسرة الشقيقين الإسرائيليين اللذين قُتلا في هجوم بالرصاص أمس ارتكبه فلسطيني. وقدم تعازيه لأسرة الفلسطيني الذي قُتل أثناء سلسلة من الهجمات الانتقامية من المستوطنين، مما أدى إلى إصابة عدد كبير من الفلسطينيين بجراح وإحراق المنازل”.

وقال وينسلاند إن “على قوات الأمن مسؤولية الحفاظ على الأمن ومنع الأفراد من تنفيذ القانون بأيديهم. وأكد عدم وجود مبرر للإرهاب أو أعمال الحرق المتعمد والانتقام من المدنيين”.

وشدد المنسق الأممي على “ضرورة محاسبة جميع مرتكبي العنف، ووقف العنف والاستفزاز والتحريض على الفور وإدانة تلك الأعمال من الجميع بشكل قاطع”.