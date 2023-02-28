الاستخبارات الإيطالية: الصين وروسيا تستغلان انفتاح مجتمعاتنا في حملات متعددة النواقل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشارت أجهزة الاستخبارات الإيطالية إلى أن روسيا والصين “تسعيان لاستغلال انفتاح مجتمعاتنا وأسواقنا وبيئاتنا الإعلامية لإجراء حملات متعددة النواقل، في ظل الاغلاق المجتمعي وغياب آليات المساءلة فيما يتعلق بالرأي العام الداخلي” في كلا البلدين.

وحسب التقرير الخاص بسياسة أمن المعلومات لعام 2022 بخصوص التهديد الهجين “أظهرت الدول الغربية حتى الآن قدرة جيدة على المقاومة سواء من حيث الرأي العام أو من حيث حماية الأصول الاستراتيجية”.

كما تحدث التقرير عن مخاطر التصعيد المرتبط باستمرار الصراع في أوكرانيا، بما في ذلك التهديد باستخدام روسيا للأسلحة النووية “المصنف على أنه غير مرجح في الوقت الحالي”.

وأشار إلى أن “موسكو لن تتوقف عن التدخل في الديناميكيات السياسية وعمليات صنع القرار داخل دول حلف شمال الأطلسي، بل تلجأ أكثر مما كانت عليه في الماضي إلى الأساليب القسرية والتلاعب، مثل الهجمات الإلكترونية والتضليل والابتزاز واستخدام أدوات مثل الهجرة والطاقة” والتي “ستفقد أهميتها مع الالتزام الغربي بإيجاد بدائل للاعتماد على روسيا”.