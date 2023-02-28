برلماني إيطالي: الحرب بأوكرانيا لا ينبغي أن تنسينا التهديدات الأخرى

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- شدد رئيس اللجنة البرلمانية لأمن جمهورية إيطاليا (كوباسير)، لورينزو غويريني على أهمية عدم تجاهل التهديدات الأخرى مع استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقال غويريني، وزير الدفاع السابق، في مؤتمر صحفي الثلاثاء خلال عرض التقرير السنوي للاستخبارات إن “حالة عدم الاستقرار التي تضخمت بسبب الحرب في أوكرانيا يجب ألا تجعلنا ننسى التهديد الإرهابي والتهديد الجهادي الدائم ومناطق عدم الاستقرار من منطقة الساحل الافريقي إلى ليبيا والشرق الأوسط”.

كما نوه رئيس اللجنة البرلمانية بـ “التهديد الداخلي والتخريب والتطرف السياسي الذي يجب أن نوليه أقصى درجات الاهتمام”.